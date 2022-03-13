Шефир находится в Украине, он занимается вопросами логистики гуманитарных грузов — ОПУ

13 марта, 12:00
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Первый помощник Зеленского Шефир остается в Украине, сообщили в Офисе президента (Фото:Андрей Гудзенко)

Первый помощник Зеленского Шефир остается в Украине, сообщили в Офисе президента (Фото:Андрей Гудзенко)

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир находится в Украине.

Как сообщили НВ в Офисе президента, на данный момент он работает с рабочей группой Кабмина, которая обеспечивает логистику гуманитарных грузов по всей Украине в условиях полномасштабного вторжения России.

В распоряжении редакции также есть свежее фото, на котором Шефир с министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышевым, который также находится в Киеве.

Шефир с министром Чернышевым (Фото: ОПУ)
Шефир с министром Чернышевым / Фото: ОПУ

В ОПУ добавили, что глава Службы безопасности Иван Баканов остается в стране.

Продолжают работать в Киеве и глава Офиса президента Андрей Ермак и сам Зеленский.

В росСМИ систематические появляется информация о том, что высшее политическое руководство покинуло Украину, власти опровергают это, записывая видео с центра украинской столицы.

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Владимир Зеленский ранее заявлял, что российское командование определило его как цель № 1 после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявлял, что они с Зеленским решили остаться в Украине до последней минуты.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Зеленский Сергей Шефир Офис президента Украины Война России против Украины

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