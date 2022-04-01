Предложения Украины на переговорах с РФ: Кулеба заявил, что Киев еще не получил полноценного ответа от России 1 апреля, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Кулеба заявил, что Украина ждет от РФ формального ответа (Фото:Dmytro Kuleba/Facebook)

Украина ждет от России формального ответа на предложения Киева в рамках переговоров делегаций, которые прошли в Стамбуле.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Полноценного ответа еще не получили. Мы ждем полноценного формального ответа России. Из этого ответа станет понятно, продолжает ли Россия говорить на языке ультиматумов, или они все-таки перешли к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений», — сказал он на брифинге.

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В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.

Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.







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