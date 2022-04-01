Предложения Украины на переговорах с РФ: Кулеба заявил, что Киев еще не получил полноценного ответа от России

1 апреля, 14:26
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Кулеба заявил, что Украина ждет от РФ формального ответа (Фото:Dmytro Kuleba/Facebook)

Кулеба заявил, что Украина ждет от РФ формального ответа (Фото:Dmytro Kuleba/Facebook)

Украина ждет от России формального ответа на предложения Киева в рамках переговоров делегаций, которые прошли в Стамбуле.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Полноценного ответа еще не получили. Мы ждем полноценного формального ответа России. Из этого ответа станет понятно, продолжает ли Россия говорить на языке ультиматумов, или они все-таки перешли к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений», — сказал он на брифинге.

Видео дня
https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/503733914717133

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.

Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

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В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Переговоры Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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