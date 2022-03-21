Ответ на вторжение РФ. 13 стран подписали совместное заявление о необходимости модернизации ПВО Украины — Стефанчук 21 марта, 15:43 Цей матеріал також доступний українською Украина запрашивает помощь у западных стран, чтобы дать отпор авиации РФ (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

Парламентарии 13 стран подписали совместное заявление о необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Документ подписали представители Чехии, Эстонии, Польши, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Великобритании, Литвы, Латвии, Нидерландов, Швеции и США.

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«В тексте заявления говорится, что все эти страны с нами и будут стоять за нас», — отметил Стефанчук.

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По его словам, представители разных стран мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине.

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Были озвучены три требования:

поддерживать военную и гражданскую оборону Украины — обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать посредством снабжения противотанковым и противовоздушным оружием

оказать гуманитарную помощь — обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев

защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу всем соседним государствам. Важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций.

Последние недели президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

Украинские власти также просят НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить современные системы ПВО.

В НАТО не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ и привлечь еще больше стран.

Также пока отсутствует решение западных стран о предоставлении Украине истребителей.

В то же время, страны Запада обещают поставлять Украине системы противовоздушной обороны.

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