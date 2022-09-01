«Слабоумие и отвага по-лукашенковски». Подоляк ответил на учения войск Беларуси по захвату севера Украины 1 сентября, 22:22 Александр Лукашенко (Фото:Okras/Wikipedia)

Советник глава Офиса президента Михаил Подоляк назвал учения войск Беларуси, которые, вероятно, будут готовиться захватывать северные украинские территории, слабоумием и отвагой по-лукашенковски.

«Слабоумие и отвага по-лукашенковски: начать обучение с «захвата чужих территорий», — написал он в Twitter.

Подоляк также посоветовал российским и белорусским военным другие направления учений, например: неотложную медицинскую помощь, эффективную сдачу в плен и курсы актерской игры, чтобы рассказывать ВСУ, что они «просто заблудились» на учениях.

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Ранее в Генштабе заявили, что военные в Беларуси готовятся к проведению учений, на которых с большой вероятностью будет проведена тренировка по захвату Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн отмечает, что тренировочная зона авиации Беларуси с начала этой недели сместилась ближе к границам с Украиной.

При этом белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российское вторжение в Украину, но якобы будет участвовать в боевых действиях только в случае нападения на Беларусь.

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