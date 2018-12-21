Вторым этапом сотрудничества с Airbus станут поставки боевых вертолетов для ВСУ - Порошенко Сегодня, 12:25 151 Цей матеріал також доступний українською Первые вертолеты Airbus поступили на службу в НГУ и ГСЧС Фото: пресс-служба президента

После поставок в Украину 55 вертолетов Airbus Helicopters следующим этапом должно стать обеспечение боевыми машинами франко-немецкой компании ВСУ.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

"В рамках дополнения к контракту мы должны получить также и боевые вертолеты Airbus, которые укрепят боевую мощь Вооруженных сил Украины… Вторым этапом будет реализация именно этого направления", - заявил глава государства во время презентации в Киевской области вертолетов Н-225 для НГУ и ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыли первые два вертолета Airbus для Системы авиабезопасности и гражданской защиты.