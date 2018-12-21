Вторым этапом сотрудничества с Airbus станут поставки боевых вертолетов для ВСУ - Порошенко
Сегодня, 12:25
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После поставок в Украину 55 вертолетов Airbus Helicopters следующим этапом должно стать обеспечение боевыми машинами франко-немецкой компании ВСУ.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко.
"В рамках дополнения к контракту мы должны получить также и боевые вертолеты Airbus, которые укрепят боевую мощь Вооруженных сил Украины… Вторым этапом будет реализация именно этого направления", - заявил глава государства во время презентации в Киевской области вертолетов Н-225 для НГУ и ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Украину прибыли первые два вертолета Airbus для Системы авиабезопасности и гражданской защиты.