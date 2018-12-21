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Вторым этапом сотрудничества с Airbus станут поставки боевых вертолетов для ВСУ - Порошенко

Сегодня, 12:25
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Первые вертолеты Airbus поступили на службу в НГУ и ГСЧС

Фото: пресс-служба президента

После поставок в Украину 55 вертолетов Airbus Helicopters следующим этапом должно стать обеспечение боевыми машинами франко-немецкой компании ВСУ.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

"В рамках дополнения к контракту мы должны получить также и боевые вертолеты Airbus, которые укрепят боевую мощь Вооруженных сил Украины… Вторым этапом будет реализация именно этого направления", - заявил глава государства во время презентации в Киевской области вертолетов Н-225 для НГУ и ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыли первые два вертолета Airbus для Системы авиабезопасности и гражданской защиты.

Теги:   Airbus Вертолеты ВСУ Петр Порошенко

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