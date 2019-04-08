Второй тур выборов президента: стало известно, когда будут первые результаты экзитполов Сегодня, 14:51 517 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Первые результаты экзитполов будут обнародованы в 20:00 REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Национальный экзитпол во время второго тура президентских выборов 21 апреля проведут три социологических центра: фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Об этом на пресс-конференции сказала директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина, сообщает РБК-Украина.



По словам Бекешкиной, социологи обнародуют первые результаты экзитполов в 20:00 и это будут данные по состоянию на 18:00.

Затем в 22:00 будут обнародованы окончательные результаты и это будут данные по состоянию на закрытие участков.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур состоится 21 апреля.