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Второй тур выборов президента: стало известно, когда будут первые результаты экзитполов

Сегодня, 14:51
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Второй тур выборов президента: стало известно, когда будут первые результаты экзитполов - фото

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Первые результаты экзитполов будут обнародованы в 20:00

Национальный экзитпол во время второго тура президентских выборов 21 апреля проведут три социологических центра: фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Об этом на пресс-конференции сказала директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина, сообщает РБК-Украина.

По словам Бекешкиной, социологи обнародуют первые результаты экзитполов в 20:00 и это будут данные по состоянию на 18:00.

Затем в 22:00 будут обнародованы окончательные результаты и это будут данные по состоянию на закрытие участков.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур состоится 21 апреля.

Теги:   Ирина Бекешкина Президентские выборы в Украине 2019 Экзит-полл

Спецтема   Выборы президента Украины

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