Второй тур выборов президента: стало известно, когда будут первые результаты экзитполов
Национальный экзитпол во время второго тура президентских выборов 21 апреля проведут три социологических центра: фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.
Об этом на пресс-конференции сказала директор фонда Демократические
инициативы Ирина Бекешкина, сообщает РБК-Украина.
По словам Бекешкиной, социологи обнародуют первые результаты экзитполов в 20:00 и это будут данные по состоянию на 18:00.
Затем в 22:00 будут обнародованы окончательные результаты и это будут данные по состоянию на закрытие участков.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур состоится 21 апреля.