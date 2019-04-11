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Спецтема: Выборы президента Украины

Второй тур выборов президента: место голосования сменили более 115 тысяч украинцев

Сегодня, 13:06
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Второй тур выборов президента: место голосования сменили более 115 тысяч украинцев - фото

Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Сменить место голосования можно до 15 апреля

По состоянию на четверг, 11 апреля, временно изменили место голосования на выборах президента Украины 116 502 избирателя.

Об этом говорят данные Государственного реестра избирателей.

В частности, в Киеве изъявили желание проголосовать 20 тысяч 890 человек.

Изменили место голосования и 2148 жителей оккупированного Крыма.

Украинцы могут сменить место голосования до 15 апреля включительно.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Теги:   Избиратели Президентские выборы в Украине 2019 Голосование

Спецтема   Выборы президента Украины

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