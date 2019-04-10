Второй тур близко. Как Порошенко борется за голоса избирателей с Зеленским Сегодня, 17:07 1260 Сюжет Цей матеріал також доступний українською @poroshenko, REUTERS / Valentyn Ogirenko Порошенко и Зеленский сдают анализы 5 апреля @poroshenko, REUTERS / Valentyn Ogirenko

Автор Анастасия Одинцова

До второго тура выборов президента Украины осталось всего 11 дней. Рассказываем, как Петр Порошенко меняет предвыборную стратегию в надежде догнать вырвавшегося далеко вперед Владимира Зеленского.

Неприятная неожиданность

То, что лидировать в первом туре президентских выборов будет Владимир Зеленский, было ясно еще в марте, отмечает Украинская правда. Однако того, что отрыв Зеленского от Порошенко будет больше 14%, в команде действующего президента не ждали.

"У Зеленского будет 25-27% после первого тура, у Порошенко - около 20%", - цитирует издание прогнозы одного из членов штаба Порошенко за три дня до первого тура выборов.

Отрыв Зеленского в первом туре, составивший больше 14%, стал серьезным разочарованием и для самого Порошенко, и для членов его команды.

Порошенко выступает в своем штабе 31 марта / Фото: REUTER / Viacheslav Ratynskyi

И уже 31 марта президент заговорил о необходимости "работы над ошибками" и заверил, что "услышал голос украинского общества" и задумался о том, почему 30% украинцев поддержали Зеленского.

В этой же речи Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского".

На территории противника

Ответ Зеленского не заставил себя долго ждать. Сначала он вышел на сцену в своем штабе и спросил у Порошенко, не марионетка ли он Свинарчука (бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Глаковского, у которого раньше была фамилия Свинарчук - ред.). А затем записал видеоролик в стиле ТВ-шоу с вызовом Порошенко на дебаты на НСК Олимпийский.

УП пишет, что главный стратег кампании Порошенко Игорь Грынив был против того, чтобы отвечать на этот вызов Зеленского. Однако сам Порошенко решил иначе.

"Грынив не хотел, чтобы мы шли в эту игру. Это, мол, не уровень президента. Но нашлись люди, технологи из Франции и США, взялись быстро сделать эти ответы. Порошенко сам хотел. И получилось очень достойно", - рассказал изданию источник в окружении президента.

После этого ролика в предвыборной кампании Порошенко появилась новая стратегия - быстрое реагирование в соцсетях на вызовы Зеленского и попытка перехватить в них инициативу.

Один из соратников президента рассказал СМИ, что так как до второго тура выборов осталось меньше месяца, Зеленского надо провоцировать на ошибки.

"Мы будем его провоцировать на дебаты, на другие ошибки. Каждая его "штанга", как с анализами, очень нам помогает. Это очень расхолаживает его избирателей из числа образованной публики", - объяснил он.

Порошенко и Зеленский 5 апреля публично сдали анализы на алкоголь и наркотики, инициатором этого был Владимир Зеленский. Порошенко предложил сделать это в медпункте НСК Олимпийский. Зеленский решил сдавать анализы в клинике Евролаб.

После этого брат мэра Киева боксер Владимир Кличко призвал кандидатов снова сдать анализы - на этот раз экспертам антидопинговой организации VADA. Представитель штаба Зеленского заявил, что шоумен не будет этого делать. В Администрации президента, наоборот, сообщили, что Порошенко на это согласен.

Попытки признать и исправить ошибки

Еще одно новое направление в предвыборной стратегии Порошенко - попытка признать и исправить ошибки.

6 апреля президент провел встречу с общественными активистами. Об этой встрече рассказала на своей странице в Facebook исполнительный директор Центра противодействия Коррупции Дарья Каленюк.

По ее словам, президент признал две основные ошибки - в кадровой политике и в коммуникации с гражданским обществом.

Каленюк отметила, что Порошенко согласился с необходимостью "перезагрузки" Национального агентства по противодействию коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и в ближайшее время коалиция общественных организаций пришлет президенту тексты соответствующих законопроектов.

Президент также согласился с общественными активистами в том, что СБУ и Нацполицию нужно лишить полномочий проводить экономические расследования, создав вместо этого новую службу финансовых расследований, сообщила активистка.

По ее словам, обсуждались и кадровые вопросы - в отношении первого заместителя главы службы внешней разведки Сергея Семочко и первого заместителя главы СБУ Павла Демчины, являющихся фигурантами нескольких скандалов. Каленюк выразила надежду, что хотя бы один из них будет уволен еще до второго тура выборов, так как "президент понимает токсичность этих людей на их должностях".

Кроме того, президент заявил, что поддерживает главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и пообещал назначить антикорупционных судей через несколько дней, отметила она.

Еще на этой встрече Порошенко сообщил, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, увольнения которого требовали активисты инициативы Хто замовив Катю Гандзюк?, уже написал заявление об увольнении и будет официально уволен через 7-8 дней. говорится в сообщении Каленюк.

Об увольнении Гордеева стало известно в тот же день, 6 апреля. А 8 апреля о своем увольнении объявил и его заместитель Евгений Рищук, которого активисты и отец Гандзюк также считают причастным к ее убийству.

Кроме того, был уволен глава Одесской ОГА Максим Степанов.

В эфире программы Свободы слова на ICTV Порошенко пообещал, что больше не будет назначать близких людей и бизнес-партнеров на руководящие должности в стране, не называя, однако, конкретных фамилий. Он также признал, что стратегическая коммуникация с гражданским обществом была полностью разрушена.

8 апреля Порошенко провел закрытую встречу с членами фракции БПП в Раде, на которой присутствовало около 100 депутатов, сообщал theБабель. По данным издания, на этой встрече Порошенко анонсировал еще несколько увольнений, но тоже не назвал конкретных имен. Президент сообщил на этой встрече, что в ближайшее время в Раду будет внесен закон об импичменте президента.

"У Петра сейчас проводят огромные фокус-группы по всем сферам, ищут, откуда люди берут информацию, почему не поддерживают Порошенко, в чем главные его факапы. И тогда корректируют кампанию и образ под них. Отсюда встрече с активистами, отсюда "не назначу больше ни бизнес-партнера". Но, зная Петра, с трудом верится в то, что он за последнюю неделю стал настолько искренним и честным", - рассказал УП один из политтехнологов, работавших с президентом.

И опять война с Россией

Несмотря на нововведения, штаб Порошенко не отказался от тезиса главного стратега предвыборной кампании Игоря Грынива "Если не Порошенко, то Путин", который использовался с самого начала предвыборной гонки, отмечает УП.

Фото: Sapronov Yuri via Facebook

Об этом свидетельствует недавнее появление бордов с Порошенко и Путиным, которые вызвали возмущение в соцсетях тем, что всех своих противников Порошенко якобы причисляет к сторонникам Путина.

Сам Порошенко на своей официальной странице в Fаcebook объяснил это так: "Сюжет борда не означает, будто в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль".



По мнению политологов, опрошенных НВ, это противопоставление не поможет Порошенко набрать больше голосов во втором туре, и лишь убедит избирателей Зеленского поддержать его снова.

На странице самого Зеленского уже появился ответ - реклама, призывающая украинцев к единству.

НВ