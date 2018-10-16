16 октября 2018, вторник

Второго Крыма не будет. В случае обострения на море ВМС Украины применит силу - командование

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Воронченко не исключает столкновений между Украиной и РФ на море
Фото: ВМС ВСУ

Воронченко не исключает столкновений между Украиной и РФ на море

Военно-морские силы Украины готовы к применению силы в случае обострения ситуации в Азовском или Черном море со стороны России.

Об этом в интервью ВВС Украина заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

"Если будет какое-то обострение, мы применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать - сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла", - рассказал он.

При этом, отвечая на вопрос о том, достаточно ли у Украины сил для противостояния РФ, Воронченко отметил, что ВМС страны даже малыми силами на море способны выполнять соответствующий перечень заданий.

"Возможны столкновения. Но мы идем в соответствии с нормами морского права. Да, нас меньше, потенциал не таков, но свое задание будем выполнять... Второго Крыма не будет, ситуация не повторится", - заверил он.

Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.

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