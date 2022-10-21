Зеленский рассказал об успехах ВСУ в Херсонской области 21 октября, 21:15 Защитники Украины ведут огонь в Донецкой области (Фото:Наталія Рожнятівська / 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького via Reuters)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 21 октября, поблагодарил защитников Украины за успехи в Херсонской области.

Глава государства рассказал, что на востоке и юге продолжаются активные бои, ВСУ сохраняют инициативу. Он отметил защитников из 35-й отдельной воздушно-десантной бригады, которые уничтожают оккупантов на восточном направлении.



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«Спасибо и воинам 60-й отдельной пехотной бригады, чьи подразделения демонстрируют хорошие результаты в Херсонской области. Только с начала октября бойцы „затрофеили“ более 30 единиц российской бронетехники, тысячу снарядов для танков и три орудия Гиацинт. Все это оружие обязательно поможет освобождению нашей земли», — подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которые успешно уничтожают российскую технику и боезапас, и бойцов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Остроградского за стойкую оборону занятых рубежей.



В Оперативном командовании Юг ранее сообщили, что ВСУ освободили 88 населенных пунктов в Херсонской области.