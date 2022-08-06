«Добились мощных результатов». Зеленский рассказал, как ВСУ и разведка уничтожают базы оккупантов

6 августа, 23:21
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 6 августа, рассказал, что защитники Украины успешно уничтожают логистику и тыловые базы российских оккупантов.

«За эту неделю ВСУ и наша разведка добились мощных результатов по уничтожению логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь всех нас, жизнь украинских военных и гражданских», — сказал он.

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Зеленский поблагодарил защитников Украины и подчеркнул, что они нечеловеческими усилиями сдерживают врага на самых горячих участках фронта — на Донбассе, в Харьковской области и на Николаевском направлении.

«Российская армия не изменит своей тактики. Оккупанты знают, что проигрывают украинцам в прямых боях, уступают в мастерстве, и поэтому враг делает такую ставку на артиллерию и тотальные обстрелы. Они пытаются разрушить все перед собой и зайти на развалины. И я благодарен каждому и каждому, кто и в таких условиях все же сдерживает оккупантов…», — отметил президент.

Он также поблагодарил партнеров, которые поставляют Украине необходимое оружие. В частности, на этой неделе был согласован очередной пакет помощи США, в который входят боеприпасы для РСЗО HIMARS.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Война России против Украины

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