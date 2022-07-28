«Все будет сделано». Данилов рассказал, когда ВСУ ударят по Крымскому мосту 28 июля, 22:01 Данилов говорил, что оккупанты «напряжены» и усилили оборону Крымского моста. (Фото:Росавтодор/Facebook)

Вооруженные силы Украины ударят по Керченскому мосту, когда появится возможность и будет поставлена военная задача, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание — все будет сделано», — сказал он в эфире NTA.

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Данилов отметил, что речь идет не только о Керченском мосте, но и о других объектах.

Ранее Данилов говорил, что оккупанты «напряжены» из-за оружия, которое получает Украина от западных партнеров и усилили оборону Крымского моста.

15 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что Керченский мост будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия.

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