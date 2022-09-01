Выпиливание российской армии. Действия ВСУ разрушают политический приказ Путина на удержание Херсона — Яковина 1 сентября, 11:56 Эксклюзив НВ Российский флаг над украинским гербом на здании Херсонского облсовета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское политическое руководство явно приказало удержать оккупированный украинский Херсон любой ценой, несмотря на все логистические проблемы.

Как действия ВС Украины разрушают планы РФ и унижают политический Кремль рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Я все-таки склонен думать, что это не наступление, это всего лишь подготовка к наступлению, а наступление будет потом, если оно вообще будет в классическом смысле. Я не уверен в том, что реально будут брошены вперед танки с каким-нибудь артиллерийским прикрытием, из воздуха летят самолеты и все это закрывают.

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Сомневаюсь, что такое будет, потому что это все-таки не Вторая мировая война, сейчас гораздо больше используются другие средства поражения, какие-то высокоточные, дальнобойные. Поэтому танки, наверное, будут пускать в ход в самую-самую последнюю очередь, когда уже все остальное сделано и когда уж совсем без танков никак не обойтись.

Что имеется в виду и вообще, почему так? Я много раз говорил, и не только я, что для победы в войне необходимо не захватывать территории, а уничтожать армию противника. Самое главное — разобраться с армией. Когда у противника не будет армии, то вы и территорию легко захватите. А если вы захватите территорию, но не уничтожите армию, противник с ее помощью может у вас эту территорию назад отбить.

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