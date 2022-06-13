Украина сорвала десятки попыток наступления оккупантов на юге и освободила часть громад Херсонской области — Зеленский 13 июня, 22:14 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 13 июня, заявил, что защитники Украины сорвали десятки попыток наступления российских оккупантов и успешно провели ряд контрнаступлений на юге.

Глава государства напомнил, что за 110 дней полномасштабной войны Украина смогла выбить врага из Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей и освободить значительную часть Харьковской. Всего освобождены уже более 1000 населенных пунктов.



Видео дня

«Остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Они до сих пор хотят разрушить Николаев, Запорожье, города Днепропетровской области, им пока хватает сил на удары из артиллерии по Зеленодольску и Гуляйполю, Одесса остается мишенью для российского флота. Но уже сорваны десятки попыток наступления российской армии именно на юге. Благодаря контрнаступлению освобождена часть громад Херсонской области», — сказал Зеленский.

Президент заявил, что на Донбассе украинская армия и разведка тактически переигрывают врага, несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники и артиллерийских систем. Он подчеркнул, что, хотя ширина фронта сейчас более 2,5 тыс. километров, «ощущается, что стратегическая инициатива за нами». Зеленский добавил, что Украина вернется во все города и села, где на админзданиях временно нет украинского флага, и освободит все захваченные территории.

Удержать юг для россиян нереально – Андрей Загороднюк, экс-министр обороны https://www.youtube.com/embed/D9dzfRLkiLA

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.