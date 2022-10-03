ВСУ освободили новые населенные пункты в нескольких областях — Зеленский 3 октября, 23:39 Украинский военнослужащий стоит на уничтоженной российской военной технике (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что защитники Украины в понедельник, 3 октября, освободили новые населенные пункты в нескольких областях.

Глава государства сообщил, что наступательное движение ВСУ продолжается, идут жесткие бои на многих участках фронта.

"…Перспектива этих боевых действий остается очевидной: все больше оккупантов пытается убежать, все больше потерь несет вражеская армия, все большее понимание того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины", — подчеркнул Зеленский.



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1−2 октября ВСУ взяли под контроль и полностью зачистили Лиман (Донецкая область), а также существенно развили наступление в Херсонской области.

Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили два населенных пункта в Херсонской области — села Миролюбовка и Архангельское, а Наталья Гуменюк, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Юг подтвердила, что на южном направлении украинские военные продолжают наступать и продвигаться вперед.

