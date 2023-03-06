Продолжение оборонной операции в Бахмуте на Ставке поддержали единогласно, туда направят дополнительные силы — Зеленский 6 марта, 22:43 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Решение о продолжении и усилении обороны в Бахмуте единогласно поддержали на Ставке верховного главнокомандующего. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения в понедельник, 6 марта.

Глава государства заявил, что основной темой заседания Ставки в понедельник был Бахмут, и он прямо спросил у командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, какой они видят оборонную операцию на Бахмутском направлении дальше.



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«Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана Ставкой. Других позиций не было. Я сказал главкому найти соответствующие силы, чтобы помочь ребятам в Бахмуте», — сказал Зеленский.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона также сказал, что все члены Ставки поддержали решение продолжить оборонную операцию в Бахмуте.

5 марта Бахмут посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Это его третий визит за последнее время.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, защитники Украины во время обороны Бахмута истощают российские войска, чтобы обеспечить успех будущего контрнаступления ВСУ.