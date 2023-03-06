Продолжение оборонной операции в Бахмуте на Ставке поддержали единогласно, туда направят дополнительные силы — Зеленский

6 марта, 22:43
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Решение о продолжении и усилении обороны в Бахмуте единогласно поддержали на Ставке верховного главнокомандующего. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения в понедельник, 6 марта.

Глава государства заявил, что основной темой заседания Ставки в понедельник был Бахмут, и он прямо спросил у командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, какой они видят оборонную операцию на Бахмутском направлении дальше.

Видео дня

«Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана Ставкой. Других позиций не было. Я сказал главкому найти соответствующие силы, чтобы помочь ребятам в Бахмуте», — сказал Зеленский.

Читайте также:
Пригожин и Гиркин выдают главные страхи. В Бахмуте стачивают потенциал врага, пока готовятся наши резервы — Череватый в интервью NV

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона также сказал, что все члены Ставки поддержали решение продолжить оборонную операцию в Бахмуте.

https://www.youtube.com/embed/zjLZGdJP93s

5 марта Бахмут посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Это его третий визит за последнее время.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, защитники Украины во время обороны Бахмута истощают российские войска, чтобы обеспечить успех будущего контрнаступления ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/j8qaSwk2f9E
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Бахмут Александр Сырский Валерий Залужный Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X