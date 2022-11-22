ВСУ освободили 1886 населенных пунктов с начала полномасштабного вторжения — ОП

22 ноября, 19:46
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Деоккупированы 1886 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY)

Деоккупированы 1886 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY)

В Украине, по данным на вторник, 22 ноября, освобождены от российских оккупантов 1886 населенных пунктов.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.

«По состоянию на сегодня уже деоккупированы 1886 населенных пунктов. Работа гуманитарных штабов начата на территории 1620 деоккупированных населенных пунктов», — сказал он.

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Он добавил, что в освобожденных регионах продолжается восстановление работ органов государственной власти.

Также, по его данным, медицинские учреждения возобновили работу в 965 населенных пунктах, социальные службы — почти в 1300, учебные заведения — в 1065, финансовые услуги — в 1206 городах и селах.

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Накануне спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что в Луганской области ВСУ освободили 12 населенных пунктов.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ деоккупация

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