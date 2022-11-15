«Заморозки наступления не стоит ждать». Почему важно не дать россиянам перегруппироваться на юге — эксперт 15 ноября, 16:30 Эксклюзив НВ Уничтоженный автомобиль неподалеку от освобожденного Херсона, 11 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, рассказал в интервью Радио НВ, почему Вооруженным силам Украины важно не допустить перегруппировку россиян на юге государства, на левом берегу Херсонской области в частности.

— Давайте начнем с Николаевщины. Я очень хочу разобраться, что там происходит, что именно с Кинбурнской косой. Потому что Виталий Ким еще в пятницу говорил, что почти вся Николаевская область освобождена от оккупантов, остался небольшой кусочек. Что там?

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— Я думаю, что здесь следует все же подождать, не спешить, скажем, с выводами. Я могу сказать, что стоит ожидать еще приятные дополнительные новости в ближайшее время. Потому что для этого действительно будут основания. Но просто нужно кое-что подождать. Я думаю, что даже вопрос не только в том, что Кинбурнская коса, но и дальнейшая территория, дальнейшее продвижение, конечно же, не стоит цель исключительно деоккупировать Николаевскую область, и на этом остановиться, кусочек территории.

Стоит вопрос о том, чтобы продолжать деоккупацию территорий, но сейчас там продолжаются реализовываться определенные шаги, связанные с этим, и не только в районе Кинбурнской косы. Но просто нужно дождаться, я думаю, что вскоре официальные сообщения и разъяснения по этому поводу непременно будут.

— Поговорим об освобождении Херсона и правобережной Херсонщины. Расскажите о значении этого события для дальнейшего продвижения ВСУ. Каждый день появляются новые данные, каждый день появляются новые понимания, какими вы можете поделиться с нами?

— Событие действительно значимое. Я всех украинцев с этим поздравляю. Потому что это очень важно. Потому что фактически украинские войска смогли деоккупировать большую часть украинской территории. И непосредственно город Херсон — это достаточно важно, закрепляется сейчас линия соответственно по Днепру, и вот это ключевое.

Потому что в этой связи, во-первых, украинские войска получают возможность, артиллерийские подразделения и средства поражения наши такие, как ствольной артиллерии и самоходной, это реактивные снаряды типа Эскалибур и другие, которые дают возможность наносить удары на расстояние свыше 50 км.