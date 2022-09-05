Украинские артиллеристы уничтожили склад, на котором оккупанты хранили С-300 для ударов по Харькову — Зеленский

5 сентября, 22:18
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Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Президент Владимир Зеленский в обращении в понедельник, 5 сентября, поблагодарил защитников Украины за уничтожение российского склада с С-300, которыми страна-террорист била по Харькову.

Глава государства рассказал, что бойцы одной из реактивно-артиллерийских бригад точным ударом уничтожили именно тот склад, где оккупанты хранили С-300 для бомбардировок Харькова.

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«Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!.. Обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковской области, городов Донбасса и всей нашей территории», — сказал Зеленский.

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Он отметил, что ВСУ продолжают тщательно и аккуратно уничтожать вражеские склады, базы, переправы и штабы, и поблагодарил защитников и защитниц Украины, СБУ и разведку.

«Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А уйдет отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение», — добавил президент.

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В результате ракетного удара российских оккупантов по Харькову 4 сентября пострадали три человека. Взрывная волна повредила частные дома и многоэтажку, сама ракета попала в землю. По данным Офиса генпрокурора, удар был нанесен С-300 из Белгородской области.

https://www.youtube.com/embed/86dvrOuj2ME
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Харьков Ракетные удары Владимир Зеленский ЗРК С-300 Война России против Украины

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