ВСУ нанесли оккупантам заметные потери за прошедшую неделю — Зеленский 25 марта, 22:30 Цей матеріал також доступний українською Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

ВСУ за проходящую неделю нанесли российским оккупантам заметные потери, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения.

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«Наши героические ВСУ за проходящую неделю нанесли врагу мощные удары и заметные потери», — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что потери оккупантов на этой войне превысили 16 тысяч человек, а среди погибших — высшие командиры. Он также поблагодарил украинскую армию за уничтожение российских кораблей в порту временно захваченного Бердянска.

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«Спасибо нашим защитникам, которые показали оккупантам, что море не будет для них спокойным даже, когда там нет шторма. Потому что там будет огонь. Как на тех военных кораблях, которые на этой неделе отправились известным маршрутом в порту Бердянска», — подчеркнул он.

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