Украина имеет право освобождать свои земли с помощью любого оружия — Подоляк 14 августа, 17:29 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Украина имеет право освобождать все захваченные Россией территории, включая Донецк, Крым и Херсон, с помощью любого оружия.

В Twitter он напомнил, что украинский Крым, Донецк и Херсон не стали часть России, как и не принадлежит стране-агрессору Запорожская атомная электростанция.

«Россия — страна-захватчик и убийца, пришедшая на чужую землю с войной. У Украины есть все законные основания освобождать свои территории, в том числе с помощью любого оружия», — пишет он.

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