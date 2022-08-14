Украина имеет право освобождать свои земли с помощью любого оружия — Подоляк

14 августа, 17:29
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Украина имеет право освобождать все захваченные Россией территории, включая Донецк, Крым и Херсон, с помощью любого оружия.

В Twitter он напомнил, что украинский Крым, Донецк и Херсон не стали часть России, как и не принадлежит стране-агрессору Запорожская атомная электростанция.

«Россия — страна-захватчик и убийца, пришедшая на чужую землю с войной. У Украины есть все законные основания освобождать свои территории, в том числе с помощью любого оружия», — пишет он.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1558815838622388228

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал набраться терпения по поводу контрнаступления ВСУ, поскольку сроки определяют военные во главе с верховным главнокомандующим.

https://www.youtube.com/embed/oQwW4H7M5rc
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Контрнаступление Офис президента Украины Михаил Подоляк

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