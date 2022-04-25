Украинские защитники деоккупировали уже 931 населенный пункт — Зеленский

25 апреля, 23:23
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

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Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что по состоянию на вечер 25 апреля украинские защитники освободили от российских оккупантов 931 населенный пункт.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Глава государства сказал, что многие города и громады временно захвачены российской армией, но то, когда украинские защитники их освободят — вопрос времени.

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«Украинцы и украинки проявили массовую готовность защищать государство. Любого возраста, любого имущественного положения, любого образования — украинцы и украинки одинаково встали на защиту государства. Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории — с востока до запада, с севера до юга — украинская идея одинаково сильна, одинаково всенародная».

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Другие заявления из обращения президента:

  • за два месяца россияне использовали против Украины более 1100 ракет и бессчетное количество авиабомб;
  • с начала полномасштабного вторжения России 9781 украинский защитник получил государственные награды, 142 защитника получили звание Героя Украины;
  • Россия хочет разыграть бутафорский «референдум». Если это произойдет, то будет так же позорно, как и все остальное, что «накреативили» в Кремле для оккупации Украины;
  • чтобы Россия искала мира, каждый украинец и украинка должны бороться и каждый день защищать свободу, так как каждый день борьбы сейчас — это годы мирной жизни после победы Украины. Глава государства подчеркнул, что украинцы должны думать о том, как сделать пребывание оккупантов на украинской земле еще более нестерпимым.

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https://www.youtube.com/embed/BcPptW5YrWo
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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