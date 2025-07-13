Зеленский заявил, что ВСУ будут делать все, чтобы перенести войну в Россию

13 июля, 21:47
Поделиться:
Совещание Владимира Зеленского с Рустемом Умеровым, Александром Сырским и Андреем Гнатовым, 13 июля 2025 года (Фото: Zelenskiy via Telegram)

Совещание Владимира Зеленского с Рустемом Умеровым, Александром Сырским и Андреем Гнатовым, 13 июля 2025 года (Фото: Zelenskiy via Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что подразделения Вооруженных сил Украины будут делать все, чтобы перенести войну в Россию.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, сообщая о совещании с военными и министром обороны Рустемом Умеровым.

Президент отметил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым ситуацию на ключевых направлениях обороны, в частности на Покровском и Новопавловском направлениях, в Запорожской и Харьковской областях и в приграничных районах Сумской области.

Реклама

Читайте также:
Bild заявил о подготовке РФ нового масштабного наступления до конца лета, в Центре противодействия дезинформации отреагировали

Зеленский заявил, что Россия пытается развивать наступательные действия, но каждая такая попытка захлебывается благодаря стойкости подразделений ВСУ и активной обороне.

«Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — сказал президент.

Он также пообещал «неизменно жестко» отвечать на каждый удар по украинцам и рассказал, что Сырский доложил «о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика на Херсонщине».

Читайте также:
Массированные удары по Украине могут свидетельствовать о том, что РФ готовится к «решающей битве» — DW

Кроме того, Зеленский сообщил, что среди тем обсуждения были подготовка к визиту в Украину спецпредставителя президента США Кита Келлога и работа с партнерами Украины по поставкам оружия и масштабирование совместного производства необходимых оборонных средств.

«Сейчас около 40% оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача — ощутимо увеличить этот показатель, а значит — оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые», — заявил президент.

Ситуация на фронте — последние новости

Ранее в DeepState сообщили, что россияне оккупировали Разино в Донецкой области и продвинулись возле еще четырех населенных пунктов.

Читайте также:
КНДР могла поставить России 12 млн снарядов калибра 152 мм — разведка Южной Кореи

12 июля Институт изучения войны сообщил, что войска страны-агрессора России не смогут захватить всю Донецкую область до конца 2025 года, а возможный вход оккупантов на территорию Днепропетровской области усилит имеющиеся проблемы в армии РФ.

13 июля спикер ОСГВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что боевые действия вплотную приблизились к админгранице Днепропетровской области, но речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самой админгранице или за ней, нет.

Согласно отчету американского Института изучения войны  (ISW), по состоянию на 12 июля украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как российские войска не смогли достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины Владимир Зеленский Александр Сырский Рустем Умеров Андрей Гнатов Наступление

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies