Зеленский заявил, что ВСУ будут делать все, чтобы перенести войну в Россию

Совещание Владимира Зеленского с Рустемом Умеровым, Александром Сырским и Андреем Гнатовым, 13 июля 2025 года (Фото: Zelenskiy via Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что подразделения Вооруженных сил Украины будут делать все, чтобы перенести войну в Россию.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, сообщая о совещании с военными и министром обороны Рустемом Умеровым.

Президент отметил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым ситуацию на ключевых направлениях обороны, в частности на Покровском и Новопавловском направлениях, в Запорожской и Харьковской областях и в приграничных районах Сумской области.

Зеленский заявил, что Россия пытается развивать наступательные действия, но каждая такая попытка захлебывается благодаря стойкости подразделений ВСУ и активной обороне.

«Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — сказал президент.

Он также пообещал «неизменно жестко» отвечать на каждый удар по украинцам и рассказал, что Сырский доложил «о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика на Херсонщине».

Кроме того, Зеленский сообщил, что среди тем обсуждения были подготовка к визиту в Украину спецпредставителя президента США Кита Келлога и работа с партнерами Украины по поставкам оружия и масштабирование совместного производства необходимых оборонных средств.

«Сейчас около 40% оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача — ощутимо увеличить этот показатель, а значит — оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые», — заявил президент.

Ситуация на фронте — последние новости

Ранее в DeepState сообщили, что россияне оккупировали Разино в Донецкой области и продвинулись возле еще четырех населенных пунктов.

12 июля Институт изучения войны сообщил, что войска страны-агрессора России не смогут захватить всю Донецкую область до конца 2025 года, а возможный вход оккупантов на территорию Днепропетровской области усилит имеющиеся проблемы в армии РФ.

13 июля спикер ОСГВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что боевые действия вплотную приблизились к админгранице Днепропетровской области, но речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самой админгранице или за ней, нет.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на 12 июля украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как российские войска не смогли достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.