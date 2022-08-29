«Только членство». Украину уже не интересует ПДЧ в НАТО — Стефанишина 29 августа, 16:58 НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что возможное решение НАТО о плане действий по членству для Украины уже не имеет такого значения, как до начала полномасштабной войны, развязанной Россией.

В интервью Европейской правде, опубликованном в понедельник, 29 августа, Стефанишина ответила на вопрос, заинтересована ли Украина в ПДЧ после того, как Финляндия и Швеция почти вступили в НАТО без такого плана.



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«Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что выполнили требование нашей Конституции и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года», — считает вице-премьер.



По словам Стефанишиной, аудит соответствия украинского сектора безопасности и обороны и других структур стандартам Североатлантического альянса показывает, что Украина фактически внедрила многие практики НАТО, а украинские военнослужащие получают уникальный опыт, которого нет у армий НАТО. На уточняющий вопрос вице-премьер ответила, что Украину сейчас интересует «только членство».

«Основные интересные нам в условиях этой войны возможности мы теперь могли бы получить исключительно как член Альянса, на которого распространялась бы 5-я статья НАТО. Все остальное мы делаем, и это сейчас даже не требует привлечения высоких политиков или министров. Взаимодействие с НАТО происходит. Но в вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию», — добавила она.

Вице-премьер также отметила, что Украина не слишком серьезно относится к заявлениям страны-агрессора России, которая против вступления нашей страны в НАТО, и готова вернуться к этой дискуссии после освобождения своих территорий.

«Сегодня на территории Украины полномасштабная война… Стремление присоединиться к НАТО имеет немного другой дух. НАТО как организации особенно нечего предложить нам. Мы больше индивидуально работаем с союзниками, и они сами больше склоняются именно к двустороннему сотрудничеству», — сказала Стефанишина.

9 марта 2018 года НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта — официальное признание стремления государства получить полноценное членство в Альянсе. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины с 2019 года.



15 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся вступить в НАТО. После начала полномасштабного вторжения России Альянс отказался закрыть небо над Украиной и прекратить российские авиаудары, утверждая, что это может привести к эскалации и началу Третьей мировой войны.



3 мая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не откажется от намерения стать членом НАТО, несмотря на обсуждение гарантий безопасности. Она отметила, что Киев подал заявку на членство еще в 2008 году и с тех пор не отзывал ее.



Глава Офиса президента Андрей Ермак 1 июля повторил, что разработка системы гарантий безопасности для Украины — не альтернатива вступлению в НАТО.



Если США видят путь к вступлению Украины в НАТО без ПДЧ, это наш шанс – Егор Чернев https://www.youtube.com/embed/iORR6Dxdisw

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