Стефанишина рассказала, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС 29 августа, 15:00 Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Фото:Правительственный портал)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в 2023 году.

Об этом она заявила в интервью Европейской правде.

«Мы подготовили почти 6 тысяч ответов на вопросы, и мы это делали вместе с ЕС. Потому что все реформы, которые мы проводили, мы проводили совместно для выполнения Соглашения об ассоциации. То есть понимание Украины очень велико. Поэтому определенные процедуры — такие как скрининг, оценка рынков, законодательство — это не то, что потребует лет, а это уже работа, которую нужно оформить», — прокомментировала Стефанишина.

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По ее словам, абсолютно реалистично перейти к переговорам после всех оценок уже в 2023 году.

Кроме этого, большая ясность относительно начала переговоров появится к концу 2022 года, когда соберутся на встречу президенты ЕС и Украины.

23 июня Евросовет опубликовал свое решение о предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдове.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС . Президент Молдовы Майя Санду также назвала решение историческим и подчеркнула, что решение ЕС является «недвусмысленным и сильным сигналом поддержки наших граждан и европейского будущего Молдовы».

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