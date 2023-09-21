Рада приняла 99,9% законопроектов, которые требует ЕС для начала переговоров о вступлении Украины — Арахамия 21 сентября, 14:42 Флаги Украины и НАТО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

По состоянию на четверг, 21 сентября, Верховная Рада приняла 99,9% законопроектов, которых требовал Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в блок.

Об этом заявил председатель фракции Слуги народа Давид Арахамия в Telegram.

Он отметил, что в четверг, 21 сентября, Рада приняла закон о национальных меньшинствах, а также рассмотрела в первом чтении законопроект о политически значимых лицах.

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Арахамия отметил, что второй документ является «специфическим», поскольку в отношении него ведутся много дискуссий. Однако заверил, что он будет проработан и принят через несколько недель во втором чтении.

«И на этом все — парламент свою домашнюю работу выполнил. Мы передаем эстафету Кабинету министров и будем помогать правительству во всем, где нужна будет наша поддержка», — написал Арахамия.

Еврокомиссия 17 июня 2022 года рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и выдвинула семь условий для начала переговоров о вступлении:

реформа Конституционного суда,

продолжение судебной реформы,

антикоррупция, включая назначение руководителя САП,

борьба с отмыванием средств,

воплощение антиолигархического закона,

согласование аудиовизуального законодательства с европейским,

изменение законодательства о нацменьшинствах.

17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не сможет выполнить все семь условий Еврокомиссии до октября, но переговоры о вступлении начнутся до конца года.