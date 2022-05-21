«Решение за лидерами Альянса». Украина подала заявку на членство в НАТО в 2008 году и не отзывала ее — Стефанишина 21 мая, 09:58 Цей матеріал також доступний українською Украина стремится стать членом НАТО на фоне полномасштабного вторжения РФ (Фото:Pascal Rossignol/Reuters)

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит только от стран-членов Альянса, так как Киев подал заявку на членство еще в 2008 году и с тех пор не отзывал ее.

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Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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«В 2008 году Украина уже подала заявку на членство в НАТО. Это было известное всем Письмо трех, и эта заявка никогда не отзывалась. Сегодня решение за лидерами НАТО, которые могут рассмотреть нашу заявку в пакете вместе со Швецией и Финляндией», — сказала она в эфире национального телемарафона.

Стефанишина подчеркнула, что Украина на 99,9% исчерпала инструменты, которые позволяли ей со своей стороны делать шаги относительно вступления в НАТО.

«Это решение сегодня не на территории Украины», — добавила она.

Стефанишина также уточнила, что Украина готова присоединиться к НАТО «в любой момент, если такое решение будет принято с точки зрения взаимосовместимости и военных возможностей».

15 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся вступить в НАТО. После начала полномасштабной войны Альянс отказался закрыть небо над Украиной и остановить российские авиаудары, говоря, что это может привести к эскалации и началу Третьей мировой войны.

После переговоров делегаций Украины и России 29 марта в Стамбуле украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Украина намерена получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

Вопрос возможного нейтралитета Украины будет решаться на всеукраинском референдуме.

3 мая вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не откажется от намерения стать членом НАТО, несмотря на обсуждение гарантий безопасности на мирных переговорах с Россией.

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