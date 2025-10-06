Зеленский заявил, что Украина будет в Евросоюзе, «с Орбаном или без»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина присоединится к Европейскому Союзу независимо от позиции венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

«Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, потому что это выбор народа Украины. Я уверен, что люди Венгрии поддерживают Украину в любом случае», — подчеркнул президент.

Комментируя возможные изменения в процедуре расширения Евросоюза, Зеленский отметил, что речь идет о поиске пути, который позволит двигаться вперед без учета позиции Венгрии. По его словам, большинство государств-членов ЕС поддерживают вступление Украины и понимают необходимость этого шага.

Президент подчеркнул, что Украина полностью выполнила все технические условия, необходимые для открытия первого кластера переговоров по вступлению в Европейский Союз. Он также подчеркнул, что именно Украина сейчас защищает безопасность всего европейского континента.

«Украина борется за всех, за свободу свою и за свободу Европы. Сейчас сколько атак дронов уже на европейцев, сколько рисков… Украина делится своим опытом. Украина стоит на защите. Это просто несправедливо — рассказывать байки об Украине», — сказал глава государства о позиции Орбана.

29 сентября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

15 августа Politico писало, что ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове «большого шага» вперед в ее стремлении присоединиться к блоку накануне парламентских выборов в конце сентября, впервые опередив Украину.