«Это наша цель»: Зеленский хочет выйти на начало переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году 19 января, 16:28 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина уже в 2023 году должна выйти на начало переговоров по предстоящему вступлению в Европейский Союз.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в четверг, 19 января, пишет Интерфакс-Украина.



«Украина и ЕС уже достигли весомых исторических результатов в историческом сближении. Мы работаем над тем, чтобы добиться гораздо большего. Наша цель — полноправное членство Украины в Евросоюзе. Я уверен, что мы добьемся этой цели», — высказался Зеленский.

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По его словам, следующим шагом на этом пути может стать промежуточная положительная оценка усилий украинской стороны ЕС.

«Я проинформировал господина президента, какие решения приняла Украина и какого прогресса мы достигли. Отмечу, что уже в этом году мы должны выйти на начало переговоров по членству Украины в ЕС. Это наша цель. Для этого есть все необходимые предпосылки. Есть большая мотивация и желание. Мы идем вперед», — отметил глава государства.

6 января спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что предстоящий саммит Украина-ЕС может дать оценку, как украинская сторона выполняет рекомендации Европейской Комиссии, необходимые для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Мероприятие пройдет 3 февраля в Киеве.