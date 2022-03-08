Неделю назад до вступления Украины в ЕС было как от Киева до Луны, а сейчас как от Киева до Винницы — Кулеба 8 марта, 00:18 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что некоторые члены Евросоюза до сих пор занимают скептическую позицию по поводу членства Украины в организации, но отметил, что «ситуация изменилась» и на этой неделе будут серьезные новости.

«Ситуация поменялась. Я пока не буду говорить, какие страны сейчас занимают скептическую позицию. Но некоторые из тех стран, которые были негативно настроены, теперь нас реально поддерживают. Некоторые все еще нет, но ждите. На этой неделе будут серьезные новости, связанные с нашим членством в ЕС», — сказал Кулеба в ходе видеообращения 7 марта.

Он добавил, что над этим, кроме него, работают президент, премьер, вице-премьер, а также послы.

«Мы с вами неделю назад были до вступления в ЕС примерно так, как от Киева до Луны, а теперь наше вступление в ЕС это примерно как от Киева до Винницы», — отметил министр.

7 марта президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в ЕС обсудят в ближайшие дни. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила, что поддерживает вступление Украины в Европейский союз.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что после начала полномасштабного вторжения России необходимо предложить Украине «особый путь интеграции в Евросоюз». Польша также поддержала ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз.



1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Вслед за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

По данным Bloomberg, против выступают Германия и Нидерланды.

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