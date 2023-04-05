Вступление Финляндии в НАТО окончательно обнуляет Россию, как глобального игрока — Подоляк

5 апреля, 17:32
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что вступление Финляндии в НАТО окончательно обнуляет роль России на международной арене.

«Стремительное вступление Финляндии в НАТО окончательно обнуляет роль России как глобального политического игрока», — пишет он в Twitter.

Подоляк убежден, что далее страну-агрессора ждет демилитаризация, денуклеаризация, разрушение пророссийского экономического и информационного лобби, самоизоляция и «истерический медвежий вой обиженных пропагандистов».

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Финляндия стала 31 страной-членом Альянса. 4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену подписанный документ о вступлении страны в НАТО.

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Вступление страны в НАТО увеличит протяженность протяженности границы России с Альянсом вдвое — на 1340 километров.

После официальной церемонии в Кремле разразились истерикой.

Они заявили, что вступление Финляндии в НАТО негативно повлияет на отношения двух стран и начали угрожать «военно-техническими» ответными мерами.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия НАТО Российская агрессия Финляндия Вступление в НАТО Михаил Подоляк

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