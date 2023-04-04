«Сказали все, что думаем». Дмитрий Кулеба рассказал об «откровенном разговоре» в Брюсселе относительно вступления Украины в НАТО 4 апреля, 21:07 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях Киева, которые были озвучены во время встреч с представителями стран НАТО в Брюсселе.

Как сообщает корреспондентка NV, Кулеба заявил, что союзники должны наконец-то выйти на четкий результат относительно членства Украины в НАТО.



«Я сказал все, что Украина думает по поводу аргумента некоторых стран о том, что членство Украины в НАТО не актуально, а в то же время максимальное укрепление поддержки Украины со стороны НАТО. У нас был откровенный разговор на эту тему и сказали в буквальном смысле все, что думаем. Теперь союзники должны обсудить между собой и наконец выйти на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе. Если коротко, то мой месседж был таков — Вильнюс в 2023 году — это возможность исправить ошибки Бухареста в 2008 году», — сказал Кулеба во время брифинга украинским журналистам в штаб-квартире Альянса во вторник, 4 апреля.

Видео дня

В Брюсселе 3−4 апреля проходит заседание комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел. Киев участвует в нем впервые с 2017 года.