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Вступил в силу Закон о прекращении договора о дружбе с РФ

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Сегодня, 12 декабря, вступил в силу Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

11 декабря закон был опубликован в газете Голос Украины.

Согласно закону, договор с РФ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 1 апреля 1999 года. Он был заключен сроком на десять лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды.

Этот документ стал основополагающим для украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления".

Впрочем, после агрессии РФ против Украины и оккупации части ее территорий "договор о дружбе" утратил актуальность.

Теги:   Россия

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