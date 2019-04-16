Встретился с командой Зеленского. Австрийский журналист Вершютц приехал в Украину после отмены запрета на въезд
Австрийский журналист Кристиан Вершютц, после снятия запрета на въезд в Украину прибыл в Киев и встретился с представителем кандидата в президенты Украины Дмитрием Разумковым.
По данным источников Европейской правды, Вершютц проходил контроль по дипломатической линии.
На своей странице в Facebook журналист разместил несколько фотографий, в том числе, сделанных во время интервью с главным политтехнологом кандидата в президенты Зеленского Дмитрием Разумковым.
"Мы также хотели сделать интервью со спикером команды Порошенко, но пока не получили ответа", - написал Вершютц.
Ранее СБУ запретила въезд Кристиану Вершютцу сроком на один год из-за "существующих угроз его жизни в Украине".
На решение спецслужбы пожаловалась министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
В свою очередь сам Вершютц подал в суд, где его интересы отстаивала команда экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова.
Позже Вершютц сообщил об отмене запрета на въезд в Украину.
По данным центра Миротворец, австрийский журналист неоднократно нарушал государственную границу Украины с целью провокаций, публиковал антиукраинские материалы и участвовал в попытках легализировать аннексию Россией Крыма.