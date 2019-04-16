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Встретился с командой Зеленского. Австрийский журналист Вершютц приехал в Украину после отмены запрета на въезд

Вчера, 14:27
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Встретился с командой Зеленского. Австрийский журналист Вершютц приехал в Украину после отмены запрета на въезд - фото

Christian Ferdinand Wehrschütz/Facebook

Австрийский журналист Кристиан Вершютц, после снятия запрета на въезд в Украину прибыл в Киев и встретился с представителем кандидата в президенты Украины Дмитрием Разумковым.

По данным источников Европейской правды, Вершютц проходил контроль по дипломатической линии.

На своей странице в Facebook журналист разместил несколько фотографий, в том числе, сделанных во время интервью с главным политтехнологом кандидата в президенты Зеленского Дмитрием Разумковым.

"Мы также хотели сделать интервью со спикером команды Порошенко, но пока не получили ответа", - написал Вершютц.

Ранее СБУ запретила въезд Кристиану Вершютцу сроком на один год из-за "существующих угроз его жизни в Украине".

На решение спецслужбы пожаловалась министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

В свою очередь сам Вершютц подал в суд, где его интересы отстаивала команда экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова.

Позже Вершютц сообщил об отмене запрета на въезд в Украину.

По данным центра Миротворец, австрийский журналист неоднократно нарушал государственную границу Украины с целью провокаций, публиковал антиукраинские материалы и участвовал в попытках легализировать аннексию Россией Крыма.

Теги:   Украина Австрия Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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