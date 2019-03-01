Встречи на "передке": Порошенко отправляется в зону ООС на Донбассе
Сегодня, 11:42
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В пятницу, 1
марта, президент Украины Петр Порошенко отправляется в район проведения
Операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом он сообщил в ходе IV Всеукраинского форума семьи в Киеве.
"Позвольте
мне сейчас, когда я отбываю с региональной поездкой для встреч на
"передке", на фронте, в прифронтовой зоне передать приветы от вас
всем нашим воинам", - сказал Порошенко.
В то же программа
рабочей поездки главы государства на Донбасс пока не известна.