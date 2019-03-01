Встречи на "передке": Порошенко отправляется в зону ООС на Донбассе Сегодня, 11:42 1755 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба президента Программа рабочей поездки Порошенко на Донбасс пока не известна Пресс-служба президента

В пятницу, 1 марта, президент Украины Петр Порошенко отправляется в район проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом он сообщил в ходе IV Всеукраинского форума семьи в Киеве.

"Позвольте мне сейчас, когда я отбываю с региональной поездкой для встреч на "передке", на фронте, в прифронтовой зоне передать приветы от вас всем нашим воинам", - сказал Порошенко.

В то же программа рабочей поездки главы государства на Донбасс пока не известна.