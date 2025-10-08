Зеленский снова проведет встречу с фракцией Слуга народа (Фото: REUTERS/Andrii Nesterenko)

Встреча фракции Слуга народа с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится после голосования в первом чтении за Государственный бюджет на 2026 год.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в комментарии Интерфакс-Украина в среду, 8 октября.

Она подчеркнула, что такие встречи планируется проводить раз в месяц.

Реклама

Палийчук отметила, что встреча народных депутатов с Зеленским была перенесена по просьбе главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.

Ранее пресс-секретарь заявляла, что встреча президента с фракцией планируется с 6 по 10 октября.

16 сентября Украинская правда со ссылкой на источники писала, что в Офисе президента состоялась встреча Зеленского с депутатами фракции Слуга народа. Глава государства подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации на фронте могут понадобиться «тяжелые решения».

23 сентября Politico сообщало, что на Зеленский не скрывал своего возмущения внутренней критикой и выразил разочарование в собственной партии.

Издание отметило, что украинский президент сфокусировался на военном положении и четко обозначил намерение баллотироваться на любых выборах, которые состоятся после.

В то же время три источника NV в Слуге народа опровергли данные о том, что тема выборов поднималась на встрече Зеленского с депутатами.

3 октября нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк сообщил, что президент снова собирает на заседание фракцию Слуга народа.