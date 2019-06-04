Встреча Зеленского и Трампа может состояться после саммита G20 — советник президента 4 июня, 07:09 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Владимир Зеленский president.gov.ua

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может состояться после саммита G20, проведение которого запланировано на 28−29 июня.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен.

«Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20. Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть с мертвой точки сложный и для них, в том числе, вопрос», — сообщил Тизенгаузен.

Он предположил, что одним из катализаторов этой встречи стало расследование против украинской газовой компании Burisma Holdings.

«В этом деле фигурирует сын Джо Байдена. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа», — считает Тизенгаузен.

Напомним, ранее адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявлял о намерении посетить Киев для встречи с Зеленским. Он хотел убедить власти Украины начать расследование, связанное с интересами президента США.

Расследование связано с вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году. Кроме того, Джулиани рассчитывал, что визит в Киев даст новую информацию о работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings.

Одновременно с расследованием против Байдена-младшего у команды Трампа появился шанс набрать компромат против его отца, который заявил о намерении баллотироваться на пост президента США и является главным конкурентом Дональда Трампа.