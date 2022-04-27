«Время и контекст не определены». Подоляк ответил на заявление министра обороны Турции о скорой встрече Зеленского и Путина 27 апреля, 14:36 Цей матеріал також доступний українською Подоляк заявил, что время встречи Зеленского и Путина пока не определено (Фото:ОПУ)

Время встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, как и ее контекст, пока не определены, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

«Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона несет война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее, время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены», — отметил он, пишет Интерфакс-Украина.

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Подоляк добавил, что с одной стороны наблюдается наращивание интенсивности боев на востоке Украины и попытки уничтожить Мариуполь, а с другой — идут консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане.

«Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение», — резюмировал он.

Утром 27 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара внимательно следит за событиями в украинских городах и надеется, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшие дни.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным снова предложил ему встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. О реакции Путина на предложение не сообщается.

24 апреля Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским, они обсудили эвакуацию гражданских и военных из Мариуполя, а также переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.

Переговоры между Россией и Украиной: что известно

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Со временем позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.

Основной темой обсуждений, где позиции сторон наиболее сблизились, является нейтральный статус Украины и отказ Киева от вступления в НАТО. Украина хочет в обмен на это получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН. Переговоры на этот счет между Киевом и возможными гарантами продолжаются.

В то же время вопросы оккупированных Россией территорий остаются неопределенными. РФ против обсуждения статуса оккупированного ею Крыма, который Кремль считает своей территорией. Украинская делегация на встрече в Стамбуле в конце марта заявила, что вопрос Крыма предлагается вынести на отдельные переговоры. Предполагается, что они могут длиться до 15 лет и в это время стороны обязуются не решать вопрос военным путем.

В то же время вопросы оккупированных с 2014 года РФ территорий Луганской и Донецкой областей, которые Москва считает отдельными республиками, будут решать непосредственно Путин и Зеленский. Они могут встретиться, как только переговорные делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, включая Швейцарию, Турцию и Израиль, предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Мирный договор, по словам президента Украины, должен быть одобрен украинцами на референдуме. При этом проведение референдума возможно только после вывода Россией своих войск с территории Украины и отмены военного положения в стране.

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