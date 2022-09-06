«Нужен фундамент договоренности». Речь о встрече Зеленского и Путина пока не идет — Песков 6 сентября, 11:44 Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Фото:Kremlin.ru/Wikipedia)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что речь пока о встрече президентов РФ и Украины не идет. Для этого нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены.

Об этом сообщает пропагандистский сайт РИА Новости.

«Что касается переговоров Путин-Зеленский, то здесь ничего не изменилось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того чтобы она могла состояться и чтобы сама идея была на повестке дня, нужно сделать работу и построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на самом высоком уровне. Об этом пока речь не идет», — сказал Песков.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна готова провести переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский заявлял, что Украина готова к переговорам только в том случае, если страна-агрессор готова положить конец войне.

Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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