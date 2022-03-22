Конкретной даты встречи Зеленского с Путиным пока нет — Офис президента 22 марта, 00:58 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что конкретной даты встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным сейчас нет.

В интервью BBC News Украина Подоляк сказал, что встреча между Зеленским и Путиным — ключевая для наступления мира, поэтому она готовится и будет готовиться.



«Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса наработают какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, является ли это уже „дорожной картой“, которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть. Когда она может быть — я не готов сказать, потому что звучат постоянно какие-то фразы, что через два, три дня или через неделю. Нет конкретной даты», — отметил он.

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Во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский диктатор Владимир Путин продиктовал свои требования для прекращения огня в Украине со стороны РФ и заявил, что не хочет проводить прямые переговоры с президентом Владимиром Зеленским до их «решения».

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашей страны провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

В Кремле не исключают возможность встречи Зеленского и Путина при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

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