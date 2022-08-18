Зеленский провел переговоры с Эрдоганом во Львове о ядерном шантаже РФ и краже украинского зерна

18 августа, 18:11
Президенты затронули вопросы оборонного взаимодействия, обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении (Фото:Пресс-служба президент Украины)

Президенты затронули вопросы оборонного взаимодействия, обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении (Фото:Пресс-служба президент Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом, который прибыл с визитом во Львов, российский ядерный шантаж и кражу зерна Россией.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поездку в Украину и назвал визит турецкого лидера «весомым месседжом поддержки со стороны такой мощной страны, как Турция».

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Лидеры обсудили весь комплекс двусторонних отношений и согласились, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами усилит обе стороны. Также президенты затронули вопросы оборонного взаимодействия, обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении.

Также Зеленский и Эрдоган говорили о масштабном похищении Россией зерна на временно оккупированной территории Украины.

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«В частности, было указано на то, что оккупанты присвоили почти 0,5 млн тонн зерна. Лидеры согласились, что любая торговля ворованным недопустима», — сообщает пресс-служба президента.

Президенты обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны РФ, действия которой угрожают катастрофой Украине и всему миру. Зеленский вновь повторил, что Россия должна вывести свои войска со станции немедленно.

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Ранее сообщалось, что во время своей встречи во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Зеленский обсудил целый ряд проблем, спровоцированных российской агрессией.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Львов Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Визит Владимир Зеленский

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