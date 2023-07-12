Началась закрытая часть встречи Зеленского и Байдена

12 июля, 17:32
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Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

На полях саммита НАТО в литовском Вильнюсе началась закрытая часть встречи президента Украины Владимир Зеленский и президента США Джо Байдена.

«Началась встреча с господином президентом США Байденом. В поле зрения — безопасность и все, что ее усиливает. Будет содержательно», — написал Зеленский в Twitter.

Перед закрытой встречей лидеры Украины и США провели брифинг перед представителями СМИ.

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Накануне стало известно, что Байден в среду, 12 июля, встретится на полях саммита НАТО в Вильнюсе с Зеленским.

Зеленский говорил, что хочет обсудить с президентом США предоставление Украине ракет большой дальности для укрепления ее обороноспособности в войне с Россией.

В Белом доме подтверждали, что Байден готов обсуждать с Зеленским передачу Киеву ракет большой дальности.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Джо Байден Встреча Владимир Зеленский встреча Байдена и Зеленского

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