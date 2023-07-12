Началась закрытая часть встречи Зеленского и Байдена
Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
На полях саммита НАТО в литовском Вильнюсе началась закрытая часть встречи президента Украины Владимир Зеленский и президента США Джо Байдена.
«Началась встреча с господином президентом США Байденом. В поле зрения — безопасность и все, что ее усиливает. Будет содержательно», — написал Зеленский в Twitter.
Перед закрытой встречей лидеры Украины и США провели брифинг перед представителями СМИ.
Накануне стало известно, что Байден в среду, 12 июля, встретится на полях саммита НАТО в Вильнюсе с Зеленским.
Зеленский говорил, что хочет обсудить с президентом США предоставление Украине ракет большой дальности для укрепления ее обороноспособности в войне с Россией.
В Белом доме подтверждали, что Байден готов обсуждать с Зеленским передачу Киеву ракет большой дальности.