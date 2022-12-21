Медведев в Пекине. Можно ли считать этот визит ответом на поездку Зеленского в США — интервью с Климкиным 21 декабря, 21:32 Эксклюзив НВ Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой КНР Си Цзиньпином, Пекин, 21 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, в интервью Радио НВ рассказал, считать ли визит Дмитрия Медведева в Пекин и встречу с Си Цзиньпином ответом на встречу Зеленского и Байдена и на какое место России указал Китай.

— Мы понимаем, насколько это экстраординарное событие в том смысле, что Зеленский не выезжал за границы Украины. Так что можно говорить о том, что такое событие, вероятно, требует экстраординарных обстоятельств. Что вы ожидаете, какими могут быть эти обстоятельства?

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— Это жирная запятая такая, очень классная. Конечно, это не точка, но — запятая во время года. Это признание роли Соединенных Штатов. Поскольку как бы мы ни были благодарны и ни признавали помощь европейскую, японскую, какую угодно, на самом деле все это невозможно было бы без Соединенных Штатов. Это первое. Второе — это, конечно, такая аналогия, аллюзия, как угодно называйте: помните, Черчилль едет именно 22 декабря 1941 к Рузвельту, и они там пытались построить стратегию победы во Второй мировой.

И это кстати, поскольку американцы прекрасно помнят историю и очень ее любят, — это такой уже не просто толстый, а жирный намек для Путина, что он становится диктатором XXI века, по меньшей мере, начала XXI века и Гитлером XXI века. Этой аналогии в принципе нельзя избежать. И это также означает, что американцы, которые уже несколько аналогий предложили: дивизия, которая первой была и пересекала в 1944 году Ла-Манш, сейчас как раз высаживается и разворачивается в Польше — это очень простые и понятные сигналы не только Путину, а всему авторитарному миру.

Третье — это, конечно, необходимость также поговорить, скоординировать стратегию дальнейших действий. Поскольку мы понимаем, что это новый этап войны, и нам нужна новая скоординированная логика военной, финансовой помощи. Нам нужна новая скоординированная логика стратегического ослабления России. И нам нужно понимать, что если мы используем вместе с Западом тактику тысячи порезов, то порезов должно быть больше и они должны быть глубже.

— Как вы думаете, могут ли быть предметом разговоров именно те вооружения, которые мы должны получить?

— Я думаю, что будут не по всем видам вооружения, которые нам критически нужны, решения. Я слышу из Вашингтона, что решение о Patriot в принципиальном плане принято.

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— Насколько важной частью переговоров станет само вооружение?

— Критической частью. Такой же, как наша дальнейшая общая стратегия. И я очень надеюсь, что сегодня мы во время пресс-конференции услышим о системах Patriot. Я думаю, что некоторые вещи останутся за кадром. Речь идет обо всем, что нам так критично нужно — это и ракеты большей дальности, это и возможность использования дронов большей дальности, и снабжение новейших танков. Причем если решение будет принято американцами, оно будет принято и в рамках Рамштайна.

И если мы можем работать с любыми гаубицами цивилизованного мира, я имею в виду — американскими, шведскими, немецкими, французскими, то почему не можем с танками. И некоторые вещи, наверное, не прозвучат, например, самолеты, но они точно будут обсуждаться. Поэтому разговор личный — это всегда лучше, чем телефон, даже в XXI веке. И это означает — ощущения, эмоции друг друга для двух президентов. И это означает максимально откровенный разговор. И в этом разговоре, конечно, ни один вид вооружения не будет обойден.

— Одновременно мы видим визит Дмитрия Медведева в Китай. Он встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Видели мы среди прочего публикацию The Wall Street Journal.

Там говорилось, что журналисты, ссылаясь на свои источники в Китае, говорят, что якобы Китай удвоил свою ставку на Путина. Что Си Цзиньпин призвал к углублению экономического сотрудничества с Россией. Этот визит, о чем он вам говорит?

— Я не думаю, что для президента Си сейчас ключевая задача — удвоить ставку. Он точно не будет бросать российский режим — он ему нужен. Нужен для того, чтобы у Китая были младшие партнеры, а больше экономической зависимости означает для России полувассальную зависимость. Сейчас после того, как Россия прекратила поставлять нефть в Европейский Союз и вообще во все цивилизованные страны, а кто ее будет покупать?

В первую очередь — азиатский мир, и это означает — Китай. Без покупки Китаем нефти, газа, продовольствия, ресурсов, Россию ожидает прямой коллапс. Я видел последние данные после того, как введено эмбарго, и после того, как введена предельная цена на российскую нефть в 60 долларов. Реально скидка на нее почти 30 долларов — и вполовину упал на сегодняшний день экспорт российской нефти. И это означает, что без Китая Россию ожидает коллапс.

Но я думаю, что Китай будет давить на Россию, но не бросит эту Россию так же, как он не бросает Ким Чен Ина. Для Китая сейчас принципиальный вопрос: останется ли он один в соперничестве, противостоянии, называйте это как хотите, с западным миром или у него будут такие партнеры. Как у Путина есть Ким Чен Ын, так же у Си должен быть Путин. Он ему нужен, он его не любит, возможно, даже ставится с презрением, но тем не менее не бросит.

— Мы видим какую-то симметрию, да. С одной стороны, президент Зеленский встречается с Джо Байденом. С другой стороны, Медведев встречается с Си Цзиньпином. Значит ли это, что те аргументы, которые коллективный Запад или цивилизованный мир предлагал Китаю относительно того, чтобы все-таки не занимать позицию, благосклонную к Путину, благосклонную к России, что эти аргументы не сработали?

— Я думаю, что Китай и дальше будет занимать позицию выжидательного нейтралитета, пытаться выкачать из России все, что угодно. В ближайшие годы использовать российский режим, использовать личную лояльность и зависимость Путина от Китая. Поскольку без Китая даже в смысле технологий: где сейчас России доставать микросхемы? Это либо контрабанда, либо на самом деле Китай. Но для меня таким показателем отношения Китая к России является очень простое решение — не поставлять самые современные микросхемы в Россию.

Потому что это действительно такая квинтэссенция того, как Китай относится к России. Относится не просто как к младшему партнеру, поскольку партнеры договариваются. Партнеры — это не об игре с нулевой суммой. Партнеры — это о видении. А это просто отношение к тому, как использовать Россию.

А что касается визита Медведева. Называйте это визитом, но вообще это выглядит так плохо и по приколу, поскольку он вроде бы везет какое-нибудь послание Путина — звучит очень смешно. Поскольку Путин, если он хочет сказать что-то Си, он может поднять трубку и сказать.

И это просто означает, что Медведеву еще раз указали на его место и в российской системе, и в его системе, как его чувствуют и воспринимают в Пекине. То есть для того, чтобы встретиться с Цзиньпином, хотя Медведев формально еще руководитель партии Единая Россия, ему нужно какое-то послание. Вот здесь очень четко указали, кто есть кто. И по отношению к России, и тем более по отношению к Медведеву.

— Мы сейчас видим такую активизацию со стороны мировых лидеров. К сожалению, должны назвать мировым лидером и Путина, он все еще является главой Российской Федерации. <...> [Сегодня Путин выступил], цитирую, «с важным и достаточно объемным посланием на коллегии минобороны».

Мы все это видим одновременно с тем, что Путин отменил свое обращение к федеральному собранию, там как-то в конституции написано, что это должно происходить, свою пресс-конференцию, которая тоже всегда была традицией. Как вы это объясняете?

— Путину нечего сказать, поэтому он отменил пресс-конференцию, отменил послание. Если он там что-нибудь скажет, то потом будут сравнивать его слова с тем, что будет происходить в следующем году. Он пытается вести тактическую игру, потерял стратегическую инициативу. Это понятно, даже значительная часть российских элит, поскольку пресс-конференция всегда — это обращение к российскому населению. А послание, его же не читают россияне, это обращение к российским элитам.

Это значит, что ему нечего сегодня сказать российскому населению и нечего сказать российским элитам. И они это ощущают. Они чувствуют, что нужно самим думать о том, каким образом будет строиться их лично судьба и судьба России, в которой они зарабатывают деньги и тратят их потом на Западе, а сейчас, соответственно, не тратят.

Поэтому думаю, что Путин будет опять-таки твердить свои мантры, сигналы о том, что «все у нас идет хорошо, что мы будем идти последовательно, что мы действительно лучшие, что наши решения соответствуют нашей стратегии». Но это давно не работает, и мы знаем, что даже на российские элиты уже это не работает. Путин, насколько мы чувствуем и насколько мы понимаем, он никак не изменил своих целей в отношении нас, в отношении Украины.

Он никогда не будет воспринимать нас не то, что как равных. Он никогда не будет признавать ни украинскую государственность, ни украинскую историю. И это его фундаментальное заблуждение, но это сидит на уровне подсознания. Его невозможно убедить — его можно только победить.

— Тезисы из этого послания Путина российскому минобороны. Здесь главное, что против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО. Далее — на боевое дежурство будет поставлена эта их МБР Сармат.

Дальше — никаких ограничений по финансированию армии нет, страна дает все, что нужно военным. И вот последнее, мне кажется, что оно последнее не просто так, это также, скорее всего, месседж для Запада, что Россия будет продолжать развитие ядерной триады. <...> Должны ли мы понимать, что он продолжает ядерный шантаж?

— Я думаю, что заявления на него влияют. А как на него могут не влиять заявления Китая и Индии, когда они на сегодняшний день основные покупатели российской нефти. А без продажи российской нефти у России не будет ни бюджета, ни макроэкономической стабильности, ни вообще — финансировать все, что угодно: будь то социальные расходы или развитие, как Путин говорит, ядерной триады. Но из тех тезисов, которые вы сейчас зачитали, я действительно не вижу абсолютно ничего нового.

Это стандартный размах и логика: а давайте мы покажем всему миру «кузькину мать» в хрущевском смысле. Что у нас есть ядерная триада и пока у нас есть ядерная триада, нас никто не получит. А второе — они снова повторяют этот тезис о том, что вроде бы против них воюет НАТО. Если бы против них воевало НАТО, я думаю, что давно бы НАТО было не просто в Москве, а далеко-далеко за Уралом. Как когда-то говорили: Европа от Лиссабона до Владивостока, вот НАТО точно было бы уже во Владивостоке, на Чукотке, где угодно.

Поэтому на самом деле — это стандартный аргумент, который он будет и дальше приводить. А что сейчас, как он считает, защищает его режим? То есть энергетический шантаж — нет, уже не защищает. Продовольственный шантаж — да, еще работает, но все меньше. И после всех поражений российской армии в Украине также понятна реальная цена российской армии.

Ее, конечно, нельзя недооценивать, как нельзя недооценивать природу зла и этого безжалостного режима, который вообще не жалеет людей, использует их как пушечное мясо. Но выходит, что ядерное оружие остается последним и единственным козырем Путина: никаких других у него нет. А если у тебя есть дубина — рано или поздно вся реальность вокруг, она провалится, и Россия окончательно становится «колоссом на глиняных ногах».