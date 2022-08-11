«Только за день — 1,5 млрд евро». Зеленский сообщил об итогах конференции в Копенгагене о военной поддержке Украины 11 августа, 23:07 Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам конференции в Копенгагене удалось собрать 1,5 млрд евро помощи для Украины.

Во время традиционного видеообращения Зеленский сообщил, что Дания сразу после открытия конференции сообщила о выделении пакета помощи для Украины на сумму 110 млн евро.

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«Всего конференция собрала только за день 1,5 млрд евро, которые будут потрачены, в том числе на производство жизненно необходимых боеприпасов», — сказал он.

Зеленский добавил, что это существенный плюс к тем кредитным гарантиям на 4 млрд долларов, которые ранее дали Украине США.

«Я благодарен всем, кто сегодня в Копенгагене поддержал Украину и верю, что такой формат ускорит нашу общую победу», — подчеркнул президент.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что доволен результатами конференции о помощи Украине в Копенгаген, но не может разглашать подробности, поскольку много информации было под грифом «секретно».

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