Встреча старых друзей: Коломойский заявил, что встречался с Аваковым в день инаугурации Зеленского Сегодня, 20:21 613 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба МВД Арсен Аваков Пресс-служба МВД

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что встречался с главой МВД Арсеном Аваковым в день инаугурации президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Украинская правда.

Коломойский на вопрос о мотиве этой встречи сказал: «Встреча старых друзей. Два года не виделись».

«Боевое содружество. Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором», — добавил бизнесмен.

По словам Коломойского, у него нет точек пересечения с Аваковым в бизнесе.

«Никогда не пересекались, не пересекаемся. Пока он при должности, скорее всего, и не будем пересекаться. У нас даже нет никаких наметок. Нет бизнес-идей, которые бы на сегодняшний день могли бы нас объединить. Даже теоретически», — сказал он.

Отвечая вопрос, имеет ли Зеленский намерение оставить Авакова на должности главы МВД, Коломойский заявил, что «новый президент не имеет отношения к этой должности».

На ремарку о том, что партия Слуга народа может выиграть парламентские выборы или войти в коалицию и подать кандидатуру Авакова на должность министра внутренних дел, бизнесмен ответил: «Безусловно». Однако, по мнению Коломойского, говорить об этом слишком рано.

«Я думаю, что они даже не обсуждали этот вопрос. До этого еще далеко. А какая будет коалиция — никто не знает», — сказал он.

Накануне инаугурации Зеленского Коломойский вернулся в Украину после двух лет жизни за границей. Он заявил, что планирует находиться в стране ближайшие пять лет.

Администрацию президента Зеленского возглавил адвокат олигарха Андрей Богдан.