Зеленский о Рамштайн: Наша общая ответственность — выиграть больше времени для мира 17 апреля, 19:21 Встреча в формате Рамштайн 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Президент Владимир Зеленский сообщил, каких решений Украина ожидает от предстоящей встречи в формате Рамштайн.

«Готовимся и к очередной встрече в формате Рамштайн. Провел предварительные совещания. И ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя», — сказал украинский лидер во время вечернего видеообращения.

Видео дня

Зеленский добавил, что Украина ставит перед собой «достаточно амбициозные перспективы, которые мы всеми силами приближаем».

«Агрессор должен проиграть. И это наша общая ответственность с партнерами — выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу», — сказал он.

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 21 апреля на военно-воздушной базе Рамштайн.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что от следующей встречи в формате Рамштайн ожидает решения по поставкам самолетов F-16.