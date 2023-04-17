Зеленский о Рамштайн: Наша общая ответственность — выиграть больше времени для мира
Встреча в формате Рамштайн 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
Президент Владимир Зеленский сообщил, каких решений Украина ожидает от предстоящей встречи в формате Рамштайн.
«Готовимся и к очередной встрече в формате Рамштайн. Провел предварительные совещания. И ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя», — сказал украинский лидер во время вечернего видеообращения.
Зеленский добавил, что Украина ставит перед собой «достаточно амбициозные перспективы, которые мы всеми силами приближаем».
«Агрессор должен проиграть. И это наша общая ответственность с партнерами — выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу», — сказал он.
Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 21 апреля на военно-воздушной базе Рамштайн.
Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что от следующей встречи в формате Рамштайн ожидает решения по поставкам самолетов F-16.