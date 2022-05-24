Результаты встречи Рамштайн по Украине: Резников анонсировал «приятные сюрпризы», которые усилят мощь ВСУ 24 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Резников анонсировал новую встречу министров обороны более 40 стран для привлечения военной помощи Украине (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о результатах встречи контактной группы по вопросам обороны Украины с участием более 40 стран.

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По его словам, на встрече объявили о новых способах поддержки, которые «могут стать game changing в этой войне».

«Мы уже получили подтверждение об усилении нашей береговой обороны. В частности, речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии, и будут неприятны для врага», — написал он в своем Facebook.

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Резников добавил, что надеется на следующей встрече в июне доложить своим коллегам западным стран о результатах применения оружия, о котором шла речь на встрече 23 мая.

23 мая в онлайн-формате состоялось второе заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Это вторая такая встреча после саммита на авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля.

К встрече присоединились еще четыре страны, которые не присутствовали на саммите в прошлом месяце: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово. В заседании участвуют 44 министра обороны, в том числе министр обороны Украины Алексей Резников и его команда, а также представители ЕС и НАТО.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ожидает от встречи Контактной группы решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.



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