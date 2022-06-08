Украина якобы должна изменить подходы. Кремль устами Лаврова ставит условия для переговоров Путина и Зеленского

8 июня, 12:39
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Сергей Лавров заявил, что нужно возобновить переговоры на уровне делегаций (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Сергей Лавров заявил, что нужно возобновить переговоры на уровне делегаций (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи главы кремлевского режима Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, для этого необходимо возобновить переговорный процесс на уровне делегаций двух стран.

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Лавров утверждает, что требования Зеленского отвести войска РФ на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля, российскую сторону не устраивают, поэтому Украина якобы должна «изменить свои подходы, которые мы были бы готовы принять за основу».

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«Это абсолютно несерьезный подход… Таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз, и исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу. Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца, с середины апреля», — заявил глава МИД РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Переговоры Российская агрессия Сергей Лавров Владимир Зеленский Война России против Украины

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