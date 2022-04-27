«Тектонические сдвиги». Резников подвел итоги встречи с 40 коллегами на авиабазе Рамштайн 27 апреля, 20:06 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников обнимает своего литовского коллегу Арвидаса Анушаускаса во время встречи на базе Рамштайн в Германии, 26 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах встречи с представителями оборонных ведомств более 40 стран на базе Рамштайн в Германии 26 апреля.

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В своем Facebook Резников подчеркнул, что во встрече участвовали не только представители стран ЕС и НАТО, а и государства Африки, Ближнего Востока, Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона. Инициаторами выступили министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.



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Он отметил, что цель этой коалиции — «не просто сдержать Кремль, а победить российскую тиранию, обеспечить цивилизованному миру возможность выиграть войну». Министр обороны озвучил главные итоги встречи:

были рассмотрены три блока вопросов, касающихся краткосрочных решений о помощи Украине и долгосрочного видения того, как усилить оборону нашей страны;

того, как усилить оборону нашей страны; создана консультативная группа по вопросам обороны Украины. Она будет действовать на постоянной основе, и Украина в рамках этой группы каждый месяц будет « сверять часы» с партнерами. Это позволит оптимизировать и ускорить получение оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.

«Например, когда будут приняты решения о предоставлении Украине того или иного вооружения, за счет координации оружие одного типа будет поступать из разных стран. Условно, несколько стран предоставят по три-четыре орудия, а суммарно Украина получит артиллерийский дивизион», — объяснил Резников.



«тектонические сдвиги»: принято стратегическое решение о переходе Украины на западное оружие и технику . В частности, наша страна уже получает артиллерию калибра 155 мм. Постепенно это обеспечит совместимость ВСУ с армиями стран НАТО, что значительно укрепит восточный фланг Альянса. Обучение украинских защитников использованию западного оружия распространят в том числе на оружие и технику, по передаче которых Украине пока нет политических решений, но, когда эти решения примут, украинские бойцы будут готовы.

. В частности, наша страна уже получает артиллерию калибра 155 мм. Постепенно это обеспечит совместимость ВСУ с армиями стран НАТО, что значительно укрепит восточный фланг Альянса. Обучение украинских защитников использованию западного оружия распространят в том числе на оружие и технику, по передаче которых Украине пока нет политических решений, но, когда эти решения примут, украинские бойцы будут готовы. обсуждалось также производство вооружений и военной техники и роль в этом Украины.



Рамштайн: генералы решили кастрировать Россию – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/8z3Ry2KjyDA

Резников добавил, что общий итог встречи на базе Рамштайн — исторические изменения, которые материализуются в ближайшие недели — месяцы. Он также предупредил, что у Украины впереди несколько крайне тяжелых недель:

"…Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика требуют определенного времени. А Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас. Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется вся наша стойкость и невероятное единство. Враг уже осознает стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам как можно больше боли".

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова.



После встречи глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что консультативная группа будет встречаться каждый месяц для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Рамштайн: генералы решили кастрировать Россию – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/8z3Ry2KjyDA

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