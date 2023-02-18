Кулеба после встречи с министрами G7 анонсировал быстрые поставки оружия

18 февраля, 16:05
Поделиться:
Встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и министров стран G7 (Фото:Дмитрий Кулеба / Twitter)

Встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и министров стран G7 (Фото:Дмитрий Кулеба / Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министры стран G7 провели встречу, в ходе которой обсудили потребности для украинской победы в 2023 году.

Об этом сообщил в Twitter сам Кулеба, которого пригласил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

По словам украинского министра, во время встречи речь также шла о санкциях.

«Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции. Россия должна понять, что мы не устанем противодействовать ее агрессии», — написал Кулеба.

Видео дня

Читайте также:
Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7 в годовщину вторжения России — СМИ

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о совместной с G7 подготовке масштабного пакета санкций против РФ. По ее словам, об ограничениях будет объявлено к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

https://www.youtube.com/embed/Fgf5HbNdZDY
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Оружие G7 Дмитрий Кулеба Санкции Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X